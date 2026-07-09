ASILO NIDO, LA PROTESTA DI UNA MAMMA: "FIGLIO ESCLUSO DAL POMERIGGIO E RETTE RADDOPPIATE, DOV'È LA SOSTENIBILITÀ?"

Gent.mi,
sono la mamma di due bambini frequentanti l'asilo Nido "Il Gatto con gli Stivali", anch'io come gli altri genitori mi voglio accodare alle lamentele suscitate e provare a riportare in breve le dinamiche vissute in seguito all'uscita della graduatoria per il nuovo anno accademico 2026/2027 e la richiesta di nuove rette per il mese corrente di Luglio 2026.
Inizio dicendo che anche mio figlio (il secondo genito; il primogenito passerà alla scuola dell'infanzia con orario pomeridiano fino alle 16) è "rimasto fuori" dalla graduatoria e dal servizio pomeridiano, seppur risulti iscritto già al secondo anno e nella graduatoria vicino al suo codice identificativo risulta esserci scritto PRIORITA' (Procede da regolamento). Ora la mia perplessità di madre è sopraggiunta quando ho visto che bambini, nuovi iscritti, ed addirittura bambini entranti con seconda opzione di scelta hanno la possibilità di godere del servizio pomeridiano; a cosa serve la dicitura PRIORITA'???Al porre questa domanda ai responsabili dei servizi educativi la risposta è stata la seguente : "...non abbiamo fatto noi la divisione in fasce di età...".
Altro punto dolente è stato per me vedere arrivare due rette scolastiche per il corrente mese di Luglio 2026 dall'importo di 350Euro a figlio (totale 700Euro) per la sola fascia dalle h7:30 alle 14:30. Ho letto con perplessità le parole dell'Assessore all'istruzione pubblica Miriam Tulli dove diceva, testuali parole, : "...mantenimento di rette progressive e sostenibili...". Dov'è qui la sostenibilità e la progressione??? Considerando che rispetto al mese precedente mi è stato richiesto la bellezza di 300Euro circa di più. La cosa più sconcertante è stata venire a conoscenza che, per il solo mese di Luglio, io genitore perdevo il diritto allo sconto del 50% sul secondo figlio (così come anche un bambino disabile perde il diritto di essere Disabile e non poter usufruire della sua scontistica...mah!!!) ovviamente questo nel bando di Luglio 2026 (che non sussisteva la necessità di essere redatto in quanto nel bando d'iscrizione 2025/2026 il Mese di Luglio rientrava già tra i servizi educativi erogati) non veniva specificato nulla a tal proposito. Per non parlare della divisione in fasce ISEE, dove una famiglia con ISEE di 24mila Euro si trova a dover pagare lo stesso importo di una famiglia di 35mila Euro, con la sola differenza che la famiglia con ISEE più basso si ritrova a pagare una retta molto più alta rispetto ad una famiglia con ISEE più alto...vi sembra normale una cosa del genere???Ribadisco dov'è la progressione e la sostenibilità???Volevo portare a conoscenza all'Assessore Miriam Tulli che il Bonus Nido con tetto massimo di 327Euro viene erogato a quei bambini che hanno presentato nuova domanda per l'Anno 2025/2026 , mentre per quelli che hanno presentato la domanda precedentemente il tetto massimo rimane 227Euro.
Cordiali Saluti, una mamma.