JOYCE DE SANCTIS: DA PINETO AI BOX DELLA FORMULA 1

Il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha ricevuto questa mattina Joyce De Sanctis, la content
creator pinetese che sogna la pista, ma non al volante bensì con un microfono in mano per
raccontare il motorsport dall’interno, facendo conoscere le storie dei piloti al di là del casco.
Determinazione, passione e una visione chiara del proprio futuro. Sono questi gli elementi
che caratterizzano il percorso di questa giovane appassionata di motori originaria del territorio
teramano che, attraverso il progetto editoriale “Joyce Trackside”, sta conquistando uno spazio
sempre più rilevante nel mondo della comunicazione sportiva dedicata alle corse automobilistiche.
Studentessa del Liceo delle Scienze Umane a indirizzo economico-sociale “Saffo” di Roseto
degli Abruzzi, Joyce ha trasformato una passione coltivata fin dall’infanzia in un progetto concreto
di divulgazione e storytelling sportivo. Attraverso interviste, reportage, approfondimenti e contenuti
online, con oltre 19K followers sul suo profilo Instagram, parla di questo affascinante sport da una
prospettiva autentica, mettendo in luce non soltanto i risultati in pista, ma soprattutto le emozioni, i
sacrifici e i sogni dei talenti emergenti.
Joyce Trackside è oggi presente su diverse piattaforme digitali e rappresenta un punto di
incontro per appassionati, piloti e addetti ai lavori. L’obiettivo è quello di offrire uno sguardo
diretto sul mondo delle competizioni, valorizzando le nuove generazioni del motorsport attraverso
contenuti originali, interviste esclusive e racconti vissuti direttamente nei paddock e sui circuiti.
La competenza di Joyce De Sanctis ha trovato ulteriore riconoscimento con l’ingresso nel
percorso editoriale di EE Magazine, realtà che ha scelto di investire sul suo talento e sul suo
approccio genuino al racconto sportivo. Un’opportunità che conferma la qualità del lavoro svolto e
la credibilità acquisita nel settore nonostante la giovane età. La sua esperienza rappresenta un
esempio positivo per molti giovani del territorio teramano: la dimostrazione che dedizione, impegno
e costanza possono trasformarsi in un’occasione concreta di crescita personale e professionale.
Con lo sguardo rivolto alla Formula 1 e con l’instancabile supporto dei suoi genitori,
presenti anche loro all’incontro di oggi, Joyce continua a costruire il proprio avvenire un’intervista
alla volta, portando con orgoglio il nome dell’Abruzzo e della provincia di Teramo nel panorama
della comunicazione sportiva digitale.