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JOYCE DE SANCTIS: DA PINETO AI BOX DELLA FORMULA 1

Il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha ricevuto questa mattina Joyce De Sanctis, la content

creator pinetese che sogna la pista, ma non al volante bensì con un microfono in mano per

raccontare il motorsport dall’interno, facendo conoscere le storie dei piloti al di là del casco.

Determinazione, passione e una visione chiara del proprio futuro. Sono questi gli elementi

che caratterizzano il percorso di questa giovane appassionata di motori originaria del territorio

teramano che, attraverso il progetto editoriale “Joyce Trackside”, sta conquistando uno spazio

sempre più rilevante nel mondo della comunicazione sportiva dedicata alle corse automobilistiche.

Studentessa del Liceo delle Scienze Umane a indirizzo economico-sociale “Saffo” di Roseto

degli Abruzzi, Joyce ha trasformato una passione coltivata fin dall’infanzia in un progetto concreto

di divulgazione e storytelling sportivo. Attraverso interviste, reportage, approfondimenti e contenuti

online, con oltre 19K followers sul suo profilo Instagram, parla di questo affascinante sport da una

prospettiva autentica, mettendo in luce non soltanto i risultati in pista, ma soprattutto le emozioni, i

sacrifici e i sogni dei talenti emergenti.

Joyce Trackside è oggi presente su diverse piattaforme digitali e rappresenta un punto di

incontro per appassionati, piloti e addetti ai lavori. L’obiettivo è quello di offrire uno sguardo

diretto sul mondo delle competizioni, valorizzando le nuove generazioni del motorsport attraverso

contenuti originali, interviste esclusive e racconti vissuti direttamente nei paddock e sui circuiti.

La competenza di Joyce De Sanctis ha trovato ulteriore riconoscimento con l’ingresso nel

percorso editoriale di EE Magazine, realtà che ha scelto di investire sul suo talento e sul suo

approccio genuino al racconto sportivo. Un’opportunità che conferma la qualità del lavoro svolto e

la credibilità acquisita nel settore nonostante la giovane età. La sua esperienza rappresenta un

esempio positivo per molti giovani del territorio teramano: la dimostrazione che dedizione, impegno

e costanza possono trasformarsi in un’occasione concreta di crescita personale e professionale.

Con lo sguardo rivolto alla Formula 1 e con l’instancabile supporto dei suoi genitori,

presenti anche loro all’incontro di oggi, Joyce continua a costruire il proprio avvenire un’intervista

alla volta, portando con orgoglio il nome dell’Abruzzo e della provincia di Teramo nel panorama

della comunicazione sportiva digitale.JOYCE_DE_SANCTIS.jpg