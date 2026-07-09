NEL SOLCO DELLA STORIA: A TERAMO TORNA LA REGINA GIOVANNA D'ARAGONA CON CORTEO E BANCHETTO RINASCIMENTALE

Teramo si prepara a fare un tuffo nel Rinascimento con la rievocazione storica dedicata al ritorno della regina Giovanna D'Aragona. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale Aster – Alla scoperta dei tesori nascosti di Teramo, insieme ad Ars Antiqua della Noce, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Teramo e il sostegno di diversi sponsor, si svolgerà il 10 e il 14 luglio, ripercorrendo il soggiorno della sovrana in città nel giugno del 1514, quando vi rimase per cinque giorni per prenderne possesso.

Il programma prenderà il via venerdì 10 luglio alle ore 17 con un convegno storico nella Biblioteca regionale "Melchiorre Delfico". Dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianguido D'Alberto, del presidente della Provincia Camillo D'Angelo e della presidente dell'associazione Aster Maria Pia Gramenzi, storici ed esperti approfondiranno il contesto della visita della regina, gli abiti rinascimentali, l'alimentazione dell'epoca e le modalità di svolgimento del corteo storico.

L'appuntamento clou sarà martedì 14 luglio. Alle 18.30 partirà il corteo storico con figuranti in costume, dame, cavalieri, araldi, musici, sbandieratori, mangiafuoco, giocolieri, il gruppo di danza "Le Sirene del Nilo" e i danzatori di Ars Antiqua. Il percorso prenderà il via da Largo Madonna delle Grazie e attraverserà alcuni dei luoghi simbolo del centro storico fino a raggiungere Fonte della Noce, dove alle 20 si terrà il banchetto rinascimentale accompagnato da musica e animazione.

Il banchetto sarà allestito con ambientazioni ispirate all'epoca e momenti di rievocazione teatrale. La partecipazione è prevista su prenotazione obbligatoria e prevede un contributo di 35 euro. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 13 luglio.

L'iniziativa punta a valorizzare uno dei momenti più significativi della storia cittadina, offrendo a residenti e visitatori un'esperienza immersiva tra cultura, spettacolo e tradizioni del Rinascimento.