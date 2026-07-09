IL SINDACO AGOSTINELLI: “IL LIVELLO DI SCIACALLAGGIO DI SVOLTA CAMPLI HA SUPERATO OGNI LIMITE. ORA BASTA ALLA CAMPAGNA DI DIFFAMAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE

Con l'ultimo scomposto e gravemente offensivo attacco alla mia persona, i consiglieri di opposizione di Svolta Campli hanno definitivamente oltrepassato il limite della dialettica politica.

Non si tratta più di un confronto istituzionale, ma di una sistematica campagna di diffamazione e delegittimazione verso la mia persona, costruita attraverso insinuazioni, ricostruzioni fantasiose e affermazioni gravemente lesive della mia reputazione, della mia dignità personale e della mia credibilità professionale.

Per questo sento innanzitutto il dovere di rassicurare i cittadini di Campli, ma anche i miei clienti, in quanto svolgo attività di commercialista e revisore dei conti, che nel comunicato dell'opposizione vengono indirettamente coinvolti attraverso un attacco gravemente denigratorio della mia persona e della mia attività professionale. Questo modo di fare opposizione è la cifra esatta di quello che questa opposizione rappresenta.

Da quasi 20 anni svolgo la mia professione con assoluta onestà, serietà e competenza. Lo possono testimoniare centinaia di persone che hanno riposto in me la loro fiducia e che conosco personalmente. Allo stesso modo, da sindaco ho sempre operato esclusivamente nell'interesse della mia comunità, con trasparenza, responsabilità e nel pieno rispetto delle istituzioni.

Per queste ragioni, le gravissime affermazioni contenute nel comunicato sottoscritto dai consiglieri di Svolta Campli, che ritengo diffamatorie, temerarie e gravemente lesive della mia reputazione personale e professionale, saranno sottoposte all'attenzione dei miei legali affinché venga valutata ogni iniziativa nelle competenti sedi giudiziarie. La critica politica, anche aspra, è sempre legittima se espressa nei limiti della verità e della continenza verbale. La diffamazione, la mistificazione sistematica della realtà e il tentativo di distruggere l'onorabilità di una persona NO e non saranno tollerate oltre.

Da questo momento ogni ulteriore affermazione falsa, offensiva o priva di fondamento sarà perseguita senza alcuna esitazione nelle sedi competenti, a tutela della mia persona, della mia famiglia, della mia professione e dell'istituzione che rappresento.