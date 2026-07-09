STILETTATA VELENOSA DI CORE A CAVALLARI: «PENSI AI LAVORATORI DELL'ASP1, PRIMA DI IMPEGNARSI TRA NOMINE E DEI RIMPASTI»



Passa attraverso la crisi all’Asp1 la risposta, indiretta ma velenosa, di Andrea Core a Giovanni Cavallari. Nell’accendere i riflettori sulla crisi dell'ASP1 di Teramo, con un lungo post pubblicato sui social, Core rilancia la richiesta di convocare con urgenza un Consiglio comunale straordinario dedicato alla drammatica situazione dell'azienda. Ma tra le righe del messaggio politico emerge anche quella che appare come una chiara frecciata al consigliere regionale Giovanni Cavallari, impegnato in queste settimane nelle delicate trattative interne alla maggioranza del sindaco Gianguido D'Alberto e al centro del dibattito politico per il riassetto degli equilibri amministrativi. Da una parte, infatti, Core ricorda di aver chiesto nuovamente la convocazione di un Consiglio comunale straordinario, sostenendo che l'amministrazione cittadina abbia il dovere di dare risposte concrete a chi continua a garantire un servizio essenziale nonostante mesi di difficoltà economiche e il mancato pagamento degli stipendi; dall’altra, nel passaggio politicamente più significativo del post, però, afferma di essere certo che "nei prossimi giorni anche quegli esponenti politici regionali che si stanno attardando in discussioni di piccolo cabotaggio, tra nomine e rimpasti, troveranno tempo e modo di far sentire la voce su temi che incidono sulla condizione di vita delle persone”. Un riferimento che, nel clima politico di queste settimane, sembra indirizzato in maniera evidente a Cavallari, con il quale lo stesso Core ha avuto uno scambio “acido” proprio nella riunione di maggioranza di ieri sera, tanto che lo stesso Cavallari non ha mancato di “parlare con la nuora perché suocera intenda” nell’intervista rilasciata oggi a certastampa. Una stilettata, quella di Core, che suona come una critica a chi starebbe dedicando maggiore attenzione agli equilibri politici piuttosto che all'emergenza sociale rappresentata dall’ASP1. Il post si conclude con un invito dal tono tutt'altro che conciliatorio: "Li aspettiamo a braccia aperte, pronti a continuare insieme questa battaglia di dignità umana e politica", ribadendo la volontà di Teramo Futura di continuare la mobilitazione al fianco dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali.