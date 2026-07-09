PRESTIGIOSO PREMIO INTERNAZIONALE PER LA GIOVANE LAUREATA CHIARA MARIA VIOTTI

Storie che raccontano molto più di un traguardo personale. Sono quelle che diventano motivo di orgoglio per un'intera comunità, dimostrando come talento, sacrificio e determinazione possano aprire le porte delle più prestigiose istituzioni del Paese. Questa è la storia di Chiara Maria Viotti, giovane di Roseto degli Abruzzi, premiata lo scorso 6 luglio alla Camera dei Deputati con il prestigioso Premio America Giovani, riconoscimento conferito dalla Fondazione Italia USA ai migliori laureati d'Italia. Un risultato che arriva al termine di un percorso accademico brillante. Chiara Maria Viotti ha conseguito la laurea in Global Law and Transnational Legal Studies con il massimo dei voti, 110 e lode, distinguendosi non solo per l'eccellenza dei risultati universitari, ma anche per un curriculum di respiro internazionale. Il Premio America Giovani non è frutto di una candidatura volontaria: ogni anno la Fondazione Italia USA seleziona direttamente mille giovani laureati italiani sulla base del merito, valutando il voto di laurea, la regolarità del percorso di studi e le esperienze formative maturate anche all'estero. Tra questi mille talenti figura oggi anche la giovane rosetana. Fondamentale nel suo percorso è stata l'esperienza vissuta alla University of Westminster di Londra, dove ha trascorso un anno di studi, arricchendo la propria preparazione nel campo del diritto internazionale e degli studi giuridici transnazionali, confrontandosi con una realtà accademica di livello mondiale. Al prestigioso riconoscimento si aggiunge un'altra importante opportunità: l'accesso al Master in Leadership for International Relations, percorso formativo dedicato alla preparazione delle future classi dirigenti in ambito internazionale. Il master vede il coinvolgimento di diplomatici, ambasciatori italiani e statunitensi, giornalisti di ANSA e RAI ed è realizzato in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency e con lo United Nations Regional Information Centre. Per Roseto degli Abruzzi, il successo di Chiara Maria Viotti rappresenta molto più di una soddisfazione personale. È il simbolo di una generazione che, attraverso lo studio e l'impegno, dimostra di poter competere ai massimi livelli, portando il nome della città ben oltre i confini locali. Un esempio positivo che racconta come il merito, quando viene coltivato con passione e costanza, possa trasformarsi in un'opportunità concreta e in un motivo di orgoglio per tutto il territorio.