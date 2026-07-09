FOTO/ BECCACECI, ECCO QUEL CHE RESTA: LO STORICO RISTORANTE DIVENTERÀ UN RESIDENCE PER TURISTI

C'è un pezzo di storia di Giulianova che è scomparso dietro un piccolo cantiere aperto in via Zola e che ha visto l'abbattimento completo dello stabile da parte della Dis Project di Roseto. Dove per quasi un secolo il ristorante Beccaceci ha accolto generazioni di clienti, oggi non resta più nulla. Per molti giuliesi quel nome rappresentava molto più di un locale. Negli anni Sessanta la scritta "Giulianova è ovunque ristorante Beccaceci" era diventata uno slogan capace di identificare la città ben oltre i confini regionali. Fondato da Carlo Beccaceci insieme alla madre e successivamente gestito con la moglie Nena, il ristorante era un punto di riferimento per gli amanti della cucina marinara, un luogo in cui arrivavano clienti da tutta Italia per assaporare piatti diventati ormai leggendari. L'immobile, acquistato da un'impresa edile teramana dopo la procedura fallimentare, sarà completamente riconvertito in appartamenti destinati agli affitti turistici. Nessuna riapertura del ristorante, dunque, come qualcuno aveva sperato alla vista dei primi lavori. La vicenda affonda le radici negli anni difficili della crisi economica e della pandemia. Prima dell'asta sembrava esserci la concreta possibilità di salvare lo storico ristorante grazie a un gruppo di potenziali acquirenti, ma l'emergenza Covid bloccò ogni trattativa, facendo definitivamente tramontare il progetto di una rinascita. Da lì il fallimento e la successiva vendita dell'immobile. Quella di Beccaceci non è però una storia isolata. Anche altri locali simbolo della città hanno cambiato destinazione d'uso, trasformandosi in abitazioni. Un fenomeno che racconta come il turismo e il mercato immobiliare stiano progressivamente sostituendo attività che hanno contribuito a costruire l'identità di Giulianova. Resta il ricordo di un ristorante che ha attraversato quasi cento anni di storia, formando intere generazioni di ristoratori e contribuendo a fare della cucina marinara giuliese un'eccellenza conosciuta ben oltre l'Abruzzo. Oggi, al posto delle tavole apparecchiate e del vociare dei clienti, ci sono ponteggi e lavori in corso.