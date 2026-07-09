IL PARADOSSO / UN GATTO MORTO, UN MEDICO FAMOSO E LA BRUTTA FIGURA DI COMUNE DI TORTORETO E POLISERVICE



Certo non immaginava, il professor Renato Galzio, neurochirurgo teramano di fama internazionale, di poter essere testimone e vittima di una vicenda che, tra uffici pubblici e competenze indefinite, tra scaricabarile e rimpalli vari, sfocia nel paradosso di una burocrazia italiana nemica dei cittadini. Tutto comincia a Tortoreto, quando il professore trova un gatto morto, in avanzato stato di decomposizione nel giardino di casa. Il primo contatto è stato con la Polizia Locale, dalla quale riceve l’invito - anche con una certa mancanza di garbo - a raccogliere personalmente l'animale e contattare poi la Poliservice. Una soluzione che il professore rifiuta, spiegando di non poter maneggiare una carcassa di cui ignorava le cause della morte e temendo possibili rischi sanitari, visto il possibile avvelenamento dell’animale. Quindi, chiama la Poliservice, che risponde di non poter intervenire nelle proprietà private, neanche autorizzata dal proprietario e lo invita nuovamente a recuperare personalmente il gatto e metterlo fuori. Galzio rinnova la spiegazione sui timori del contatto con un gatto forse avvelenato, e decide di rivolgersi alla Asl, che lo indirizza al Servizio Veterinario. E qui, per fortuna, un po’ la storia degli scaricabarile a ripetizione cambia, perché il Servizio Veterinario cerca concretamente di affrontare il problema. Dopo aver ascoltato la storia, una veterinaria, la cortesissima dottoressa Beatrice Di Palma, raggiunge Tortoreto, dove recupera la carcassa e redige un verbale di sopralluogo. Nel documento viene riportato un sospetto di avvelenamento, elemento indispensabile, secondo quanto riferito al professore, per consentire l'intervento del servizio veterinario. Tuttavia, a causa dell'avanzato stato di decomposizione, non è possibile effettuare accertamenti diagnostici, quindi la carcassa non viene inviata all’Izs, ma è destinata alla distruzione. E della distruzione, dovrà occuparsi il Comune, al quale la stessa dottoressa invia una pec di notifica, per avviare la procedura di smaltimento. Tutto risolto? Macché: il giro ricomincia. Galzio ricontatta la Polizia Locale, facendo presente l'esistenza della comunicazione ufficiale trasmessa dalla Asl al Comune. Anche in questo caso, riceve risposte “poco collaborative”, con un “non è un problema mio” che è una nuova manifestazione di sgarbo, e tanto per cambiare… ancora una volta arriva l’invito a rivolgersi alla Poliservice, che, però a sua volta, ribadisce che in questo caso non può intervenire, anche in questo caso arriva un “non è un problema mio”, senza una disposizione della Polizia Locale. Galzio richiama la Polizia locale e, questa volta, essendosi qualificato e trovando un’operatrice molto più garbata, riesce ad ottenere una sorta di consiglio: collocare il sacco col gatto morto nei pressi dell'area di raccolta dei rifiuti, ma dopo il passaggio della raccolta, poi avrebbe provveduto la Poliservice e - spiega la vigilessa - se non provvede Poliservice, provvediamo noi. Risultato? Sono passati tre giorni e la busta col gatto è ancora lì. Anzi: questa mattina, forse per non avere tentazioni di raccoglierla, non hanno neanche svuotato il mastello dell’organico. Intanto, col caldo, il cattivo odore si fa sempre più forte.