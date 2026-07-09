LA STORIA / LA NOTTE DELLE PAURE È MORTA NEL 2004



Ospitiamo con piacere la risposta di Claudio Ventura al comunicato di Luigi Cipriani (LEGGILA QUI)



Caro Luigi capisco il tuo rammarico e dispiacere, penso che nessuno possa mettere in dubbio l' importanza della famiglia Cipriani per la partecipazione, prima di tutti ' Ndonia che con il suo formaggio fritto e pagnotte con l' aiuto di Adelaide ha fatto la gioia di migliaia di partecipanti. MA PER ME E NON SOLO LA NOTTE DELLE PAURE È MORTA NEL 2004.

È rimasta ferita gravemente quando nella seconda edizione a Laturo si era aperta la possibilità di riuscire a prendere un finanziamento di UN MILIARDO E TRECENTO MILIONI DI LIRE per realizzare un Centro di documentazione Nazionale su Teatro Natura MA come tutti sanno si è preferito affossare tutto.

La notte delle Paure ( nome e idea del sottoscritto che non ho mai rivendicato ) è rimasta ferita gravemente durante un ignobile assemblea in cui sono stati chiamati a raccolta amici e parenti all' ultimo momento per una vergognosa assemblea elettiva che hanno escluso gran parte dei soci fondatori che avevano lavorato sin dall' inizio e volutamente ( me, la mia famiglia, ed i miei amici ) non abbiamo partecipato a questa lotta fratricida.

L' ultimo colpo mortale dopo gli spettacoli alla Ciuffetta a cui parteciparono bambini, ragazzine ragazze, uomini, donne e Cannella. Finalmente si tornava alle origini sotto la direzione della Scaramella MA QUESTO NON VI ERA PIACIUTO, NON DOVEVATE FAR CRESCERE E RISCOPRIRE LA CULTURA POPOLARE MA FAR TEATRO E PRODUTTORI.

Per anni il corpo Senza vita è stato esposto al pubblico per non perdere i finanziamenti.

Avete perso gli amici e contribuito al definitivo spopolamento.

La storia di tagliare i rami secchi come se chi vi aveva preceduto andasse messo al fuoco è stato non tenere conto delle esperienze passate Calpestando Storie e PERSONE.

Mi dispiace Luigi avrei preferito che tutto andasse bene.

Vedi ( mi rivolgo a te perché hai scritto) LA NOTTE DELLE PAURE è nata per ricordare il vissuto dei luoghi e dei suoi abitanti e VE NE SIETE SCORDATI.

Proprio ieri sono salito di nuovo a Leofara per lavoro e una tristezza quasi un pianto nel vedere i paesi disabitati.

Per fortuna la visita alla famiglia Lazzarini con Assuntina ed Emanuele mi hanno rincuorato, pensare che il BASTIA' è stato il PRIMO ED UNICO CANTASTORIE DI QUESTA FAVOLOSA ESPERIENZA E CHE LA MEMORIA VIVE ANCORA IN QUESTA FAMIGLIA MI FA ANCORA SPERARE. L' incontro con Lino è un appuntamento fisso.

Sapere ormai che in molti comuni si parla di Mazzamarielle con tutte le storie ed hanno preso fondi con PNRR E FONDI SISMA E LEOFARA E VALLE CASTELLANA NEMMENO UN PROGETTO MI RIEMPIE DI RABBIA E DISPIACERE.

Ciao Luigi ti ricorderò sempre bambino con l' organetto insieme a tua madre 'Ndonia e Adelaide al formaggio fritto Un ringraziamento ai 😂 giovani Rivoluzionari 😂😂 di un assemblea truccata. Impastati di posto fisso che hanno abbandonato Leofara quando non avevano più nulla da prendere.

Smettetela di cantare canzoni di lotta di chi ha perso la vita, lavoro e non solo. Abbiate pietà.

CLAUDIO VENTURA





Nella foto la casa dei primi laboratori, abbandona da più di 25 anni