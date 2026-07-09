CIVITELLA E UNI.TE, INSIEME PER "COSTRUIRE CULTURA" ALL'OMBRA DELLA FORTEZZA





Il Comune di Civitella del Tronto e l'Università degli Studi di Teramo hanno sottoscritto un Accordo Quadro che sancisce l'avvio di una collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione della cultura, della ricerca scientifica, della formazione e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario del territorio. L'intesa, della durata di tre anni, rappresenta uno strumento di cooperazione stabile tra le due istituzioni e punta a sviluppare progettualità condivise capaci di favorire la crescita culturale, sociale e scientifica della comunità, mettendo in rete competenze, esperienze e opportunità.

L'accordo prevede la realizzazione di attività di studio e ricerca sul patrimonio storico, culturale, sociale e ambientale di Civitella del Tronto, l'organizzazione di convegni, seminari, workshop, mostre, festival, rassegne ed eventi pubblici, la promozione di iniziative editoriali e multimediali e lo sviluppo di percorsi formativi rivolti a studenti, cittadini e operatori culturali. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione della memoria storica e delle identità territoriali, oltre alla partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali ed europei per l'accesso a finanziamenti destinati a progetti culturali e scientifici. Le attività saranno coordinate da un Comitato congiunto composto da rappresentanti del Comune e dell'Università, che avrà il compito di programmare, monitorare e sviluppare le iniziative previste dall'accordo. Saranno inoltre promossi tirocini, stage, tesi di laurea e attività di ricerca applicata, favorendo il coinvolgimento diretto di studenti, ricercatori, docenti ed esperti.

«Con questo accordo inauguriamo una collaborazione di grande valore con l'Università degli Studi di Teramo, convinti che la sinergia tra istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico, culturale e identitario» dichiara il sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro «Civitella è un luogo ricco di storia, tradizioni e bellezze che meritano di essere studiate, raccontate e promosse attraverso il contributo del mondo accademico. L'intesa che abbiamo sottoscritto non è un semplice atto formale, ma l'inizio di un percorso condiviso che offrirà nuove opportunità ai giovani, ai cittadini, alle associazioni e agli operatori culturali. Vogliamo costruire progetti capaci di coniugare ricerca, formazione, innovazione e promozione del territorio, creando occasioni di crescita culturale e sociale». Il primo cittadino sottolinea inoltre come la collaborazione possa rappresentare un'opportunità anche sotto il profilo dello sviluppo e dell'attrazione di risorse: «Ringrazio il Magnifico Rettore e l'Università degli Studi di Teramo per aver creduto in questa collaborazione. Sono certa che insieme sapremo realizzare iniziative di qualità, valorizzando Civitella del Tronto come laboratorio di cultura, conoscenza e sviluppo, anche attraverso la partecipazione a bandi e programmi di finanziamento che potranno generare importanti ricadute per la nostra comunità».

L'Accordo Quadro non comporta oneri economici diretti per le parti firmatarie. Gli aspetti organizzativi, scientifici ed economici delle singole iniziative saranno disciplinati attraverso specifici protocolli attuativi, con l'obiettivo di dare concreta attuazione ai progetti che nasceranno dalla collaborazione tra Comune e Ateneo. Con la sottoscrizione dell'intesa, il Comune di Civitella del Tronto e l'Università degli Studi di Teramo pongono le basi per un percorso di collaborazione destinato a rafforzare il legame tra istituzioni, ricerca e territorio, facendo della cultura un motore di sviluppo e di crescita per l'intera comunità.