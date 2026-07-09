VIDEO - FOTO / LA NOTTE DEI SERPENTI INVADE CORSO SAN GIORGIO





L'atmosfera della Notte dei Serpenti ha invaso il Centro storico di Teramo. Largo San Matteo, ai piedi del monumento dedicato a Ivan Graziani, si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per una suggestiva conferenza stampa musicale che ha regalato ai presenti un assaggio dello spettacolo che culminerà il 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara. Protagonista Enrico Melozzi, ideatore e direttore artistico della manifestazione, che insieme ai suoi compagni di viaggio ha dato vita a un momento ricco di musica, emozioni e identità abruzzese. Coristi e musicisti hanno eseguito alcuni brani del repertorio della Notte dei Serpenti, attirando decine di curiosi lungo Corso San Giorgio e trasformando il cuore della città in un luogo di festa. Accanto a Melozzi erano presenti il sindaco Gianguido D'Alberto, l'assessora alla Cultura Stefania Di Padova, Elso Serpentini e Roppoppò gli altri protagonisti del progetto, tutti uniti nel sottolineare il valore culturale di un evento che continua a crescere e che quest'anno ha riportato a Teramo le prove della grande produzione musicale. La città, infatti, ospiterà fino al 19 luglio musicisti e coristi impegnati nella preparazione dello spettacolo, con prove diffuse in diversi luoghi e, dal 17 al 19 luglio, tre serate aperte al pubblico in Piazza Martiri.