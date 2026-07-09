FUNGAIOLO SI PERDE NEI BOSCHI, RITROVATO E SALVATO CON L'ELICOTTEROI





Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo, congiuntamente al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pescara, è intervenuta nel territorio comunale di Cortino, in località Padula, per la ricerca e il soccorso di un uomo 69enne che aveva perso l'orientamento all'interno di una fitta area boschiva, mentre era impegnato nella ricerca di funghi.

L’allarme è scattato tempestivamente, attivando la macchina dei soccorsi.

Grazie al coordinamento delle operazioni e all'impiego del mezzo aereo, l’uomo è stato individuato dall'alto all'interno della vegetazione in zona impervia.

L'equipaggio dell'elicottero Drago 158 ha provveduto al recupero in sicurezza del malcapitato, che è stato successivamente trasportato in località Piane di Elce.

Lì, ad attenderlo, erano presenti la squadra di terra dei Vigili del Fuoco e i suoi amici con cui si è potuto riunire.

L'intervento congiunto ha permesso di risolvere l'emergenza in tempi rapidi, garantendo l'incolumità del disperso, che è apparso in buone condizioni generali di salute.