ALCIDE PIERANTOZZI QUARTO AL PREMIO STREGA: IL ROMANZO SULLA SALUTE MENTALE CONQUISTA LA CRITICA

Prestigioso riconoscimento per lo scrittore cresciuto a Colonnella, Alcide Pierantozzi, che ha conquistato il quarto posto all'80ª edizione del Premio Strega con "Lo sbilico", un'opera intensa e autobiografica che affronta senza filtri il tema della salute mentale. La vittoria è andata a Michele Mari con il romanzo I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, che ha raccolto 190 voti, confermando i pronostici della vigilia. Pierantozzi ha chiuso la competizione con 78 preferenze, ottenendo comunque un risultato di assoluto rilievo in uno dei premi letterari più prestigiosi del panorama italiano. Lo sbilico è un romanzo che affonda le radici nell'esperienza personale dell'autore. Attraverso una narrazione che assume i toni di un diario, Pierantozzi racconta il rapporto con la malattia mentale, trasformando il vissuto individuale in una riflessione universale. Il libro alterna la durezza del racconto autobiografico a una scrittura raffinata e coinvolgente, capace di restituire con autenticità le fragilità e le contraddizioni dell'esistenza. Nato a San Benedetto del Tronto il 9 aprile 1985, Pierantozzi è profondamente legato all'Abruzzo, essendo cresciuto a Colonnella. Lo scrittore ha più volte raccontato come la sua passione per la letteratura sia nata quasi per caso, quando da bambino trovò nello scantinato della casa di campagna in cui viveva due libri destinati a segnare il suo percorso: la Divina Commedia e un dizionario dei sinonimi e contrari. Gli addetti ai lavori descrivono la sua cifra stilistica come "brutale, febbrile e ferocemente lucida". Una scrittura che riesce a fondere il rigore del resoconto clinico con una notevole qualità letteraria, rendendo Lo sbilico un'opera originale e coraggiosa. Lo stesso autore ha spiegato che il romanzo è stato scritto durante un periodo caratterizzato da una pesante terapia farmacologica, che, nonostante tutto, gli ha consentito di mantenere lucidità e concentrazione nella stesura del libro. Il quarto posto al Premio Strega rappresenta un importante riconoscimento per il percorso letterario di Pierantozzi e conferma il valore di un'opera che ha saputo affrontare un tema delicato con sincerità, forza narrativa e grande intensità emotiva.