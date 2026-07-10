FOTO/ COPPA INTERAMNIA, NASCE IL VILLAGGIO DEGLI ATLETI: TERAMO ACCOGLIE MILLE GIOVANI DA 39 NAZIONI

Teramo è tornata a respirare il clima unico della Coppa Interamnia. Oltre mille giovani atleti, accompagnati da allenatori, dirigenti, familiari e tifosi, hanno invaso il centro storico per la 53ª edizione dello storico torneo internazionale di pallamano giovanile, nato nel 1973 e ancora oggi tra gli appuntamenti più prestigiosi del panorama mondiale. Come da tradizione, la sfilata inaugurale ha acceso ufficialmente la manifestazione, trasformando le vie del centro in un mosaico di bandiere, colori, lingue e culture diverse. Tra il caldo estivo e l'entusiasmo dei partecipanti, le poche fontane cittadine sono state prese d'assalto dai ragazzi arrivati da ogni parte del mondo, con la Danimarca che, ancora una volta, figura tra le delegazioni più numerose. L'arrivo delle squadre ha dato nuova linfa anche alle attività commerciali. Se inizialmente alcuni esercenti avevano manifestato perplessità per le limitazioni agli spazi esterni, oggi il bilancio è decisamente positivo: pizzerie, bar e gelaterie sono affollati da lunghe tavolate di giovani provenienti da ogni continente. Tra i gusti preferiti spicca il gelato al tiramisù, molto apprezzato dagli stranieri. La Coppa Interamnia continua a distinguersi non solo per l'aspetto agonistico, ma soprattutto per il valore umano e culturale. È un'occasione di incontro tra popoli, amicizie che nascono e si consolidano anno dopo anno. C'è chi torna a Teramo da decenni, come un allenatore svedese presente ininterrottamente dal 1999 o un giornalista libico che segue la propria nazionale fin dal 1995, a testimonianza di un legame che va ben oltre il semplice evento sportivo. Per le strade si incrociano costumi tradizionali africani, gruppi di ragazzi provenienti dall'Europa, dal Nord America, dall'Asia e dall'America Latina, in un'atmosfera che rappresenta da sempre il vero marchio di fabbrica della manifestazione.

Dal punto di vista sportivo, l'edizione 2026 vede la partecipazione di 120 squadre provenienti da 39 nazioni dei quattro continenti. La Interamnia World Cup, iniziata ieri, proseguirà fino al 15 luglio, offrendo ai giovani l'opportunità di confrontarsi in un contesto internazionale e alle società più strutturate quella di preparare la prossima stagione agonistica. L'organizzazione guarda però anche al futuro. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Cartica prende forma un percorso di rinnovamento destinato a cambiare il volto della manifestazione. Il presidente del comitato organizzatore, Stefano Scipioni, ha annunciato una delle principali novità: «dall'anno prossimo le squadre non saranno più ospitate nelle scuole, ma in un vero e proprio villaggio dedicato agli atleti. Teramo soffre da sempre la carenza di strutture ricettive capaci di accogliere un numero così elevato di partecipanti. L'utilizzo delle scuole è diventato sempre più complesso da gestire e non rappresenta più una soluzione sostenibile. Il nostro obiettivo è ottimizzare l'organizzazione e dotare la Coppa di una struttura moderna e funzionale». A sottolineare il valore della manifestazione è stato anche lo storico patron Pierluigi Montauti, oggi presidente della Coppa Interamnia: «I numeri raggiunti in oltre cinquant'anni dimostrano che questo evento continua a svolgere un ruolo fondamentale nella promozione dello sport e dei valori sociali, mantenendo intatto il suo prestigio internazionale»