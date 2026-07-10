MUORE NEL SONNO A SOLI 21 ANNI



È andato a letto col sorriso, come faceva sempre. Il suo contagioso sorriso. Ma non si è più svegliato. Marco Samuele, aveva solo 21 anni, era uno studente universitario di Francavilla ed è deceduto all'interno della sua abitazione. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento, ma le prime ipotesi parlano di un improvviso malore che lo avrebbe colpito durante il sonno. A dare l'allarme è stata la madre, insospettita dal fatto che il figlio non si fosse ancora alzato. Entrata nella sua camera, lo ha trovato privo di sensi. Immediata la richiesta di aiuto ai sanitari del 118, intervenuti nel tentativo di salvargli la vita. Ogni manovra di rianimazione si è però rivelata inutile e il giovane è deceduto poco dopo. Marco era molto conosciuto in città. Oltre agli studi universitari, durante il periodo estivo lavorava come assistente bagnanti sulle spiagge di Francavilla. Quest'anno era stato assegnato al Lido Asteria, dopo aver prestato servizio la stagione precedente in un altro stabilimento del litorale. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è rapidamente diffusa in città, suscitando numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia.