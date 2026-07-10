GIOVANI, ABRUZZESI… ASPIRANTI BOMBAROLE SCOPERTE DALL'ANTIMAFIA





Vent’anni una, diciannove l’altra. Residenti in Abruzzo. Appassionate di computer. Sembra il ritratto di due amiche, invece è quello di due potenziali terroriste. Un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo dell'Aquila ha infatti acceso i riflettori su un presunto caso di radicalizzazione online che coinvolge due giovani abruzzesi. Le ragazze, una residente nel Pescarese di 20 anni e l'altra originaria della provincia di Chieti, diciannovenne, sono finite sotto inchiesta nell'ambito di un procedimento che mira a chiarire la natura delle loro attività sul web e gli eventuali collegamenti con ambienti riconducibili all’estremismo. L'attività investigativa si concentra in particolare sull'analisi del materiale informatico sequestrato durante le perquisizioni. Le contestazioni formulate dalla Procura fanno riferimento, tra le altre, alle norme del codice penale che puniscono l'addestramento con finalità di terrorismo e la propaganda o l'apologia di attività terroristiche. Le due giovani avrebbero consultato con continuità siti internet e canali telematici contenenti materiale di propaganda estremista. Gli investigatori ipotizzano inoltre che siano stati scaricati documenti, immagini e file tecnici, compresi testi riguardanti la costruzione di ordigni rudimentali.



Foto elaborazione AI