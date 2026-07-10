PASSAGGIO DEL MARTELLETTO, ILARIO CALVARESE È IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB TERAMO EST



Si è svolta venerdì 3 luglio, nella suggestiva cornice del ristorante Casale delle Arti di Mosciano Sant'Angelo, la tradizionale cerimonia del Passaggio del Martelletto del Rotary Club Teramo Est, appuntamento che segna l'inizio del nuovo anno rotariano. Alla presenza di numerosi soci, delle autorità civili e militari e di numerosi ospiti, il presidente uscente Camillo Arcieri ha passato il martelletto al nuovo presidente, l'ing. Ilario Calvarese, noto e stimato professionista giuliese. Nel suo intervento, Arcieri, che ha guidato il Club per due anni, ha ripercorso le tappe più significative del proprio mandato, ricordando i service realizzati e gli importanti obiettivi raggiunti grazie al lavoro di squadra e alla partecipazione dei soci. Momento particolarmente significativo della serata è stato quello dedicato ai riconoscimenti. Il presidente uscente ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai collaboratori che lo hanno affiancato nel corso del biennio, consegnando un personale riconoscimento al tesoriere, dott. Luigi Di Filippo, al prefetto di Club, dott. Fabrizio Di Ruscio, e alla segretaria di Club, avv. Mariella Di Nisio, per la professionalità, la disponibilità e il costante impegno profusi nello svolgimento delle rispettive funzioni. Un ulteriore riconoscimento alla Past Assistente del Governatore dr.ssa Rosaria Parnenzini, che ha attivamente collaborato con il Presidente Arcieri e con il Club,ed ha espresso apprezzamento e felicitazioni al Socio Arch. Domenico Onori, nominato dal referente Abruzzo Commissione attività internazionale dal Governatore Stefano Gobbi. Arcieri ha infine conferito il riconoscimento Paul Harris Fellow al vicepresidente del Club, dott. Alessandro Maria Caccia, quale attestazione di gratitudine per il prezioso sostegno assicurato a tutte le iniziative promosse dal Rotary Club Teramo Est e per il contributo continuo offerto durante i due anni di presidenza. Il Presidente Arcieri comunica al Club che è pervenuto dal Distretto 2090 un attestato di merito per aver contribuito a consolidare lo spirito del Rotary International attraverso il sevizio sul territorio. Il neo presidente Ilario Calvarese ha quindi illustrato le linee guida del proprio mandato, confermando la volontà di proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore e di consolidare i progetti che negli anni hanno caratterizzato l'azione del Rotary Club Teramo Est, tra cui il Concorso MusicaleRotary Teramo EST e il Pranzo Solidale. Particolare attenzione sarà inoltre riservata al rafforzamento della collaborazione con il territorio e con la comunità civile, nella piena attuazione dei valori rotariani del servizio e della solidarietà. La cerimonia si è conclusa in un clima di festa e convivialità, impreziosito dalla presenza di numerosi giovani e dei figli dei soci, a testimonianza di un Club che guarda al futuro con entusiasmo, nel segno della continuità, dell'amicizia e dell'impegno al servizio della comunità.