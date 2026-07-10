VIDEO-FOTO/ CITTADINANZA ONORARIA A IVAN COTTINI, IL MOMENTO PIÙ ATTESO DI "GIOCHI SENZA BARRIERE" IN PIAZZA MARTIRI

Sarà la consegna della cittadinanza onoraria di Teramo a Ivan Cottini uno dei momenti più significativi della sedicesima edizione di "Giochi senza barriere", in programma giovedì 16 luglio in piazza Martiri. L'iniziativa, promossa dal Csv Abruzzo insieme alle associazioni del Terzo Settore, avrà come slogan "La vita non è un gioco, il gioco invece è vita" e riunirà decine di realtà impegnate quotidianamente nel mondo della disabilità, dell'inclusione e della solidarietà.

La manifestazione, patrocinata da Comune di Teramo, Consiglio regionale d'Abruzzo, Provincia di Teramo, Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo, BIM Vomano-Tordino, Fondazione Tercas, Fondazione Pescarabruzzo, Istituto Braga, Liceo musicale Delfico e Fondazione Cartec, coinvolgerà 26 associazioni, affiancate da altre nove organizzazioni partner. La serata prenderà il via alle 20 con la tradizionale sfilata delle associazioni, seguita dall'Inno d'Italia eseguito dal Coro delle Mani Bianche dell'associazione "Il Volo-Asi" e dal Coro dei Ragazzi. Dopo i saluti istituzionali verrà aperta ufficialmente la manifestazione e sarà proprio in questa fase che il Comune conferirà la cittadinanza onoraria a Ivan Cottini, ballerino ed ex modello che, nonostante la sclerosi multipla, è diventato un simbolo nazionale di resilienza e inclusione attraverso la danza.

Successivamente prenderanno il via i giochi e le esibizioni delle associazioni, mentre lo stesso Cottini offrirà la propria testimonianza, raccontando un percorso umano che negli anni ha rappresentato un esempio di coraggio e determinazione. Tra le associazioni protagoniste figurano, tra le altre, Anffas, Aism, Unitalsi, Autismo Abruzzo, Azione Parkinson Abruzzo, Dalla Mia Parte, Associazione Italiana Persone Down di Teramo, LiberaMente, Rurabilandia, Opera Sant'Antonio De Sanctis, Fondazione Piccola Opera Charitas e numerose altre realtà del territorio, affiancate dall'orchestra e coro N.O.I. – Note per l'Inclusione, dal Csi Teramo, Agesci, Opi, Soroptimist Club, Associazione Eureka, l'Abbraccio dei Prematuri e dai clown di Zupirù, che animeranno la serata con musica, animazione e spettacoli. L'appuntamento conferma così "Giochi senza Barriere" come uno degli eventi più partecipati dell'estate teramana, capace di unire sport, divertimento e solidarietà, con un messaggio forte: abbattere le barriere significa costruire una comunità in cui ogni persona possa sentirsi protagonista. La consegna della cittadinanza onoraria a Ivan Cottini rappresenterà il momento simbolico di un'edizione che punta ancora una volta a mettere al centro il valore dell'inclusione.