PUMS, IL CONSORZIO "SHOPPING IN TERAMO CENTRO" TORNA ALL'ATTACCO: "TREDICI DOMANDE ANCORA SENZA RISPOSTA"

Nuovo affondo del Consorzio "Shopping in Teramo Centro" sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Teramo. Con una nota inviata agli organi di informazione, a firma della presidente del Centro Commerciale Naturale, Franca Labrecciosa, il Consorzio rilancia la propria iniziativa critica sull'iter di approvazione del piano, chiedendo massima diffusione delle questioni sollevate. Al centro del documento c'è il procedimento amministrativo seguito dall'amministrazione comunale per arrivare all'approvazione del PUMS. Il Consorzio ricorda di aver richiesto più volte chiarimenti nel corso degli anni e sottolinea come le proprie osservazioni abbiano trovato riscontro anche nell'interrogazione presentata in Consiglio comunale dal consigliere di opposizione Franco Fracassa, sottoscritta anche da altri esponenti della minoranza. L'interrogazione, composta da tredici quesiti, affronta diversi aspetti ritenuti ancora da chiarire: dalla definizione degli obiettivi del piano alla costruzione partecipata dello scenario di mobilità, passando per il percorso della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), i rilievi formulati dalla Regione Abruzzo, il coinvolgimento dei comitati di quartiere, i costi sostenuti dal Comune per consulenze esterne e personale interno e, infine, i tempi previsti per l'approvazione definitiva del PUMS in Consiglio comunale. Tra i punti evidenziati figurano anche le richieste di chiarimento sul rapporto preliminare della VAS, sulle osservazioni formulate dalla Regione Abruzzo nel novembre 2023, sullo stato del procedimento regionale, che il Consorzio sostiene risulti ancora "in corso", e sull'eventuale conclusione della procedura ambientale.

Con la diffusione del documento, il Consorzio ribadisce la necessità di fare piena luce sull'intero iter amministrativo del PUMS, ritenendo che la trasparenza del procedimento rappresenti un interesse generale per tutta la cittadinanza e chiedendo all'amministrazione comunale di fornire risposte puntuali alle questioni sollevate.