VIDEO/ RFI RESTITUISCE ALLA CITTÀ LA NUOVA PIAZZA DELLA STAZIONE: LUNEDÌ L'INAUGURAZIONE

Teramo si prepara a inaugurare uno degli interventi più attesi nell'area ferroviaria cittadina. Lunedì 13 luglio, alle ore 16, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) presenterà ufficialmente la nuova piazza della stazione di Teramo, completamente riqualificata al termine dei lavori che hanno interessato lo spazio antistante lo scalo ferroviario. L'intervento ha l'obiettivo di rendere la piazza più funzionale, accessibile e accogliente, migliorando la fruibilità dell'area da parte di pendolari, viaggiatori e cittadini e valorizzando uno dei principali punti di accesso alla città. Alla cerimonia del taglio del nastro seguirà una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis, e i rappresentanti della Direzione Stazioni di RFI: Antonello Martino, responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni, Francesca Cerrone, responsabile Investimenti Stazioni Area Centro, e Chiara Minoli, responsabile Construction Management Area Centro-Nord. L'inaugurazione rappresenta la conclusione di un progetto di riqualificazione volto a migliorare il collegamento tra la stazione ferroviaria e il contesto urbano, restituendo alla città uno spazio rinnovato e più efficiente, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la mobilità e l'accoglienza dei passeggeri.