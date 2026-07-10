IL MAESTRO ORAFO GIULIANO MONTALDI CELEBRA L’ABRUZZO A GIULIANOVA: PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE E PREMIO “AMBASCIATORE D’ABRUZZO”

Una giornata all'insegna della cultura e della valorizzazione del territorio quella che ha visto protagonista il maestro orafo Giuliano Montaldi. L’artigiano marsicano è stato accolto a Giulianova con tutti gli onori, partecipando a un doppio momento celebrativo dedicato all'Abruzzo e alla sua storia.La mattinata si è aperta nella sala consiliare del Comune di Giulianova dove, alla presenza degli amministratori comunali, il maestro Montaldi ha presentato in anteprima il ciondolo “Il Duomo di San Flaviano”, la nuova creazione che arricchisce la collezione "I Love Abruzzo". L’opera è un omaggio all'identità giuliese, tradotta attraverso il rigore tecnico e la maestria dell'oreficeria tradizionale.Il percorso celebrativo è proseguito in serata sulla Terrazza Kursaal, durante la quarta edizione del Premio CulturiAMO. In questo prestigioso contesto, condotto da Cinzia Mattiucci e dal giornalista Francesco Marcozzi e dedicato alla memoria di Sandro Galantini, il maestro è stato insignito del premio speciale “Ambasciatore d’Abruzzo”."Sono profondamente grato all'amministrazione comunale di Giulianova per avermi aperto le porte della sala consiliare e avermi riservato una così calorosa accoglienza", ha affermato Montaldi, "poter presentare il mio lavoro in una sede così prestigiosa e significativa per la città è stato un momento di grande emozione, che conferma quanto l'attenzione verso l'artigianato artistico sia fondamentale per la nostra identità regionale. Il mio grazie va al sindaco Jwan Costantini e a tutta l'amministrazione comunale".Il maestro ha poi rivolto un pensiero agli organizzatori del Premio CulturiAMO e alla madrina del suo gioiello, I Love Abruzzo, la senatrice Stefania Pezzopane che non è mancata all'appuntamento. "Desidero ringraziare di cuore Cinzia Mattiucci e Francesco Marcozzi per avermi conferito il premio 'Ambasciatore d’Abruzzo', mostrando una sensibilità e un'attenzione straordinarie nei miei confronti", ha proseguito, "questo riconoscimento mi onora profondamente, ripagando anni di costante impegno nel promuovere le bellezze del nostro Abruzzo. La scelta di dedicare il mio nuovo gioiello al Duomo di San Flaviano nasce dal desiderio di unire, attraverso il metallo prezioso, la storia architettonica giuliese ai cuori degli abruzzesi. Un grazie anche a Stefania Pezzopane che, come sempre, mi è stata accanto in questa importante tappa del mio percorso artistico".Le creazioni della collezione "I Love Abruzzo" sono disponibili nelle botteghe del maestro ad Avezzano e Pescasseroli.