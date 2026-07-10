VIDEO (INTEGRALE) / TERAMO NOSTRA NON ACCETTA LO SFRATTO: «NON CE NE ANDIAMO» INTANTO SI SCOPRE CHE OSPITA ALTRE 20 ASSOCIAZIONI E TUTTE, OLTRE A NON PAGARE AFFITTI, NON HANNO MAI PAGATO NEANCHE LE UTENZE



Teramo Nostra non intende lasciare i locali che da una quindicina di anni ospitano l' attività dell'associazione nel seminterrato del palazzo della Provincia, lo stabile che accoglie anche il liceo Milli. È la posizione annunciata nel corso della conferenza stampa tenuta dal presidente Piero Chiarini insieme ai soci Melarangelo e Topitti, che hanno annunciato la volontà di opporsi allo sfratto ritenendo la presenza dell'associazione in quella sede un patrimonio culturale da difendere. Pur riconoscendo che non esiste un contratto formale di concessione dei locali, i rappresentanti di Teramo Nostra sostengono di avere un diritto morale e costituzionale a continuare a svolgere la propria attività in quegli spazi, richiamando l'articolo 9 della Costituzione italiana, che affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione. Nel corso dell'incontro è stato inoltre evidenziato come l'associazione abbia sostenuto negli anni spese per oltre 20 mila euro per lavori di sistemazione e miglioramento dei locali, investimenti che, secondo i dirigenti, testimoniano l'impegno profuso per rendere gli spazi funzionali alle attività culturali. La vicenda, secondo Teramo Nostra, non riguarda soltanto il futuro dell'associazione. Nei locali del seminterrato trovano infatti ospitalità anche una ventina di altre realtà associative cittadine prive di una sede autonoma. Tutte ospitate proprio da Teramo Nostra e tutte, come Teramo Nostra senza pagare affitto. E non solo, perché si è scoperto oggi che oltre aggli affitti nessuno ha mai pagato neanche le utenze.

E ORA: IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA

