RECUPERATA CIVETTA FERITA

Recuperata nella zona di Putignano un bell' esemplare di civetta,probabilmente ferita, da alcuni residenti.L’animale è stato preso in consegna dal vice commissario Calvarese della Locale che ha contattato un veterinario per sottoporre il volatile ad un primo controllo medico.Successivamente il rapace verrà consegnato al Cras di Pescara,centro specializzato per il recupero di tali uccelli.La civetta è ovviamente un animale che rientra tra le specie rigorosamente protette, come previsto dalla Legge n.157/92, ed è inclusa nelle liste ,a livello europeo, della Convenzione di Berna.