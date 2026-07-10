MOTO CONTRO CAMION, GRAVISSIMA RAGAZZA DI 16 ANNI

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 16 Adriatica, nel territorio di Pineto, dove una motocicletta si è scontrata con un camion. Ad avere la peggio è stata la ragazza di 16 anni che era alla guida della moto, rimasta gravemente ferita nell'impatto. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Dopo le prime cure, la motociclista è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo in codice rosso. Le sue condizioni vengono descritte come gravissime, per una serie di traumi. L'incidente ha provocato il blocco della circolazione sulla Statale 16 con pesanti ripercussioni sul traffico. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità