ROTARY CLUB TERAMO, PASSAGGIO DEL MARTELLETTO DA RAFFAELE FALONE A MARIA GABRIELLA FRANCESCHINI





Lo storico club ‘Rotary Teramo’, saluta il suo nuovo presidente, la Dr.ssa Maria Gabriella Franceschini, professionista e consulente.

"La guida sarà orientata a dare continuità, con un filo conduttore tra passato, presente e futuro" – ha affermato il neopresidente, che ha illustrato quale sarà l’indirizzo del suo anno di presidenza: "Insieme per creare un impatto duraturo".

La parola insieme è stata più volte citata come valore assoluto, perché solo le diversità espresse dai soci, di opinione, professionali, culturali ed emotive possono stimolare un confronto costruttivo finalizzato all’assunzione di determinazioni che possono dare abbrivio allo sviluppo di nuovi service con un potenziale impatto duraturo rivolto alle nuove generazioni.

Un confronto divergente che non deve disunire, ma che deve essere da stimolo per fare di più e per fare ancor meglio.

"C'è un piano ancora più profondo in questa ispirazione" - ha affermato Franceschini: "Cosa hanno gli adulti da insegnare alle nuove generazioni, travolte da cambiamenti così repentini e veloci?" Gabriella è fortemente convinta che l'esperienza sia una leva fondamentale per guidare i giovani: "I giovani non hanno bisogno di risposte ad ogni domanda, ma di esperienze narrate e condivise con la profondità di chi le ha già vissute".

Il Neopresidente insiste sul rapporto tra generazioni: "Il progetto Benessere Emotivo nelle Scuole”, sostiene il nuovo presidente rivolgendo un sentito ringraziamento al Past President Raffaele Falone e alla sua squadra, per quanto intrapreso "Ci ha fatto capire quanto sia importante sostenere i giovani nella gestione dell’ansia e delle emozioni, andando a contrastare l’isolamento sociale”. In tal senso la nuova presidenza non segna un punto di distacco rispetto all’anno appena concluso, ma coglie l'occasione per portare avanti i progetti già avviati ed i suoi eventi ricorrenti, come quelli che premiano le eccellenze del nostro territorio o che stimolano approfondimenti di studio in ambito accademico.

Alla serata era presente anche il past Governor del distretto 2090 Roberto Calai, che ha espresso grande ammirazione per la realtà espressa dal club di Teramo. Hanno preso parte ai festeggiamenti anche il presidente del club Teramo nord centenario, Alessandra Pulcini, il presidente del club passport agorà, Irene Cervoni ed il presidente del neocostituito club “Cuore d’Italia Distretto 2090” Simona Granelli.

A conclusione della serata Gabriella Franceschini ha palesato un pensiero riguardo alla sua visione del Rotary fra tradizione e futuro: " Immagino un Rotary che sia fucina di idee e di valori, un luogo in cui esperienze, competenze, talenti e sensibilità diverse si incontrano e si arricchiscono reciprocamente, trasformandosi in una forza collettiva capace di generare azioni concrete e movimento. Un Rotary che vuole accompagnare nella crescita, lasciando nella comunità qualcosa di più di ciò che c'era”.