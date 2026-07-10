FOTO/ TETTO IN FIAMME A CIVITELLA DEL TRONTO, SALVATO UN 60ENNE INTOSSICATO DAL FUMO

Un uomo di 60 anni è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere rimasto intrappolato nel sottotetto della sua abitazione invasa dal fumo, mentre un incendio stava devastando la copertura dell'edificio. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Valle Sant'Angelo, nel comune di Civitella del Tronto, dove il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze ben più gravi.

L'allarme è scattato intorno alle 14.15. Sul posto sono intervenute una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Nereto, affiancata da una squadra del Comando provinciale di Teramo, con l'impiego complessivo di cinque mezzi antincendio.

All'arrivo, i pompieri, muniti di autorespiratori, sono entrati nel sottotetto dell'edificio, dove hanno trovato il sessantenne riverso a terra dopo aver inalato il fumo. L'uomo è stato immediatamente soccorso e affidato al personale sanitario del 118, che gli ha prestato le prime cure.

Mentre una parte della squadra si occupava del salvataggio, gli altri vigili hanno avviato le operazioni di spegnimento. Dopo aver raggiunto il tetto, sono riusciti a circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che si estendesse all'intera copertura e agli altri appartamenti dello stabile. Per eliminare gli ultimi focolai è stato necessario rimuovere una porzione del tetto in legno utilizzando una motosega. Secondo i primi accertamenti, le fiamme potrebbero essere partite da un locale tecnico situato all'esterno dell'edificio, anche se saranno gli ulteriori rilievi a chiarire con esattezza le cause dell'incendio. Al termine dell'intervento i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area interessata dal rogo, dichiarando non utilizzabile il piano sottotetto dell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Civitella del Tronto per gli accertamenti di competenza.