FOTO/ A VILLA LEMPA, ANCARANO E TORTORETO LIDO PRESENTATI I RINNOVATI UFFICI POSTALI “POLIS”

Sono stati presentati oggi gli uffici postali di Villa Lempa, Ancarano e Tortoreto Lido (via Archimede), rinnovati nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Agli incontri hanno partecipato la sindaca di Civitella del Tronto Cristina Di Pietro, il sindaco di Ancarano Pietrangelo Panichi, il sindaco di TortoretoDomenico Piccioni, e alcuni rappresentanti aziendali.

Tra i servizi disponibili allo sportello, grazie al progetto Polis, ci sono il rilascio del passaporto; i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”; i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici e di stato civile.

In tutta la provincia di Teramo sono 42 gli uffici postali interessati dal progetto Polis, di cui 37 già operativi secondo il nuovo modello dopo i lavori di ammodernamento. Grazie al progetto Polis sono stati effettuati una serie di interventi per rendere gli uffici postali sempre più moderni, accoglienti e confortevoli: nuovi arredi progettati per ottimizzare la fruizione dei servizi; uno sportello con altezze ribassate e un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone ipovedenti.

Gli uffici postali di Villa Lempa e Ancarano sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, quello di Tortoreto Lido dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 13.35. Per le tre sedi, a disposizione della clientela anche gli ATM Postamat, operativi sette giorni su sette per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

“Desidero esprimere il più sentito ringraziamento a Poste Italiane – ha commentato la sindaca di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro – per i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di Villa Lempa. Si tratta di un intervento importante che permette di offrire ai cittadini servizi più moderni ed efficienti, migliorando un presidio essenziale per la nostra comunità. Questo investimento rappresenta anche un segnale di grande attenzione verso i piccoli comuni troppo spesso penalizzati dalla riduzione dei servizi. La scelta di Poste Italiane conferma la volontà di essere vicini ai territori, valorizzando le realtà locali e garantendo ai cittadini opportunità e servizi di qualità anche nei piccoli centri”.

“Il rinnovamento dell'ufficio postale di Ancarano – ha dichiarato il sindaco di Ancarano, Pietrangelo Panichi – è uno storico passo avanti per la nostra comunità. Desidero ringraziare sentitamente Poste Italiane per aver investito sul nostro territorio, dimostrando una grande attenzione alle nostre esigenze. Ancarano è un paese di confine e questo ufficio sorge in una zona a forte traffico veicolare: proprio per questa sua posizione strategica, l’installazione del nuovo ATM Postamat e l’introduzione di nuovi servizi cruciali, come la possibilità di richiedere direttamente qui il passaporto, diventeranno un punto di riferimento fondamentale. Di questa semplificazione della burocrazia beneficeranno non solo la nostra cittadinanza, ma tutti coloro che quotidianamente transitano tra Abruzzo e Marche, trovando un presidio moderno ed accessibile. Con questa sinergia dimostriamo che nessun territorio è isolato quando si punta sulla prossimità e sulla qualità dei servizi”.

“L’ammodernamento dell’ufficio postale a Tortoreto Lido – ha detto il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni – rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento dei servizi ai cittadini. Qui sarà possibile accedere in modo più semplice e veloce non solo ai servizi di Poste Italiane, ma anche della Pubblica Amministrazione, come certificati, documenti e passaporti. Un presidio moderno che diventa punto di riferimento per i nostri concittadini ma anche per i tanti turisti che scelgono Tortoreto, contribuendo a migliorare l’accoglienza e la qualità complessiva dei servizi sul territorio”.