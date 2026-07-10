ATTENZIONE, RAGAZZA DI 15 ANNI SCOMPARSA DA UNA SETTIMANA

La Procura di Teramo ha aperto un fascicolo sulla scomparsa di Diana, la ragazza di 15 anni di cui non si hanno notizie da una settimana dopo l'allontanamento da Giulianova. Per tutelarne la privacy, è stato autorizzato a rendere pubblico soltanto il suo nome di battesimo. La giovane, di origine rumena, vive con la famiglia nella cittadina del litorale teramano. Diana si è allontanata nella giornata di sabato 4 luglio e da allora non ha più dato alcun segnale ai familiari. Gli investigatori hanno avviato accertamenti: per possibili ipotesi di reato a carico di una o più persone che potrebbero avere avuto un ruolo nella scomparsa della quindicenne.