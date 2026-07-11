UN ANNO FA CI LASCIAVA FRANCO CORVARO, IL SUO RICORDO RESTA SCOLPITO NELLE MEMORIE DEL CUORE



Esistono legami che niente può interrompere. Neanche la più dolorosa delle esperienze umane. Perché neanche la morte è più forte dell’amore, specie quando quell’amore lega un padre e una figlia. È un amore che continua a scorrere nel tempo e col tempo, attraversando le stagioni, incrociando i giorni e rinnovandosi nelle abitudini. Amori che rimangono intatti, sospesi in una dimensione dove il tempo perde significato. È lì che vive ancora il rapporto tra Rosa Corvaro e suo padre, Franco, scomparso esattamente un anno fa. Trecentosessantacinque giorni dopo, il dolore non ha più il volto dello strazio dei primi giorni. Si è trasformato in qualcosa di più intimo e profondo: una presenza invisibile, discreta, che accompagna ogni istante della vita. Per Rosa, suo padre non è diventato un ricordo. È rimasto una parte di sé, quella parte che continua a parlarle nel silenzio, a guidarla nelle scelte, a sostenerla nei momenti più difficili. E a riflettersi nei suoi occhi profondissimi, anche quando si vestono di tenerissima commozione. Perché Rosa, continua a viverlo. Lo ritrova nei valori che le ha trasmesso, nel modo di guardare il mondo, nella capacità di amare senza pretendere nulla in cambio. Lo ritrova ogni volta che affronta una prova con coraggio, perché quel coraggio lo ha imparato osservando lui. Ogni gesto d'affetto, ogni parola gentile, ogni mano tesa verso chi soffre porta ancora il segno dell'uomo che l'ha cresciuta. L’uomo che per tutti era il dottor Franco Corvaro, psicoanalista e psicoterapeuta apprezzato, punto di riferimento della medicina penitenziaria della Asl di Teramo e che lei chiamava “papà”, non le ha lasciato soltanto l'esempio di una vita spesa per gli altri. Le ha insegnato che l'amore non si misura nelle grandi dichiarazioni, ma nella presenza quotidiana, nella capacità di esserci sempre. Era quel padre capace di comprendere i silenzi prima ancora delle parole, di intuire le paure senza bisogno di domande, di trasformare un semplice abbraccio in un rifugio sicuro. Per Rosa non era soltanto un genitore. Era il compagno di viaggio della sua esistenza. L'uomo che aveva saputo essere padre, amico, confidente, guida. Quella persona che conosceva ogni sfumatura del suo cuore e che riusciva a farle sentire che, qualunque cosa fosse accaduta, non sarebbe mai stata sola. È questa la nostalgia più difficile da raccontare. Non quella dell'assenza fisica, ma quella di un amore così grande da continuare a cercare ogni giorno il suo sguardo, la sua voce, il suo consiglio. Eppure, in quel dolore, Rosa custodisce anche una certezza che la rende incredibilmente forte: sentirsi la figlia più fortunata del mondo. Perché poche persone hanno il privilegio di essere amate con la stessa intensità con cui Franco Corvaro ha amato lei. Un amore assoluto, incondizionato, che non chiedeva nulla e che donava tutto. Accanto a quel rapporto straordinario c'è un'altra storia d'amore che continua a emozionare chi la ricorda: quella tra Franco e sua moglie Cinzia. Hanno attraversato insieme un'intera vita, costruendo una famiglia fondata sul rispetto, sulla complicità e sulla dedizione reciproca. Lei gli è rimasta accanto fino all'ultimo respiro, senza mai allontanarsi, trasformando ogni giorno della malattia in una nuova dichiarazione d'amore. Non c'erano parole solenni tra loro. Bastavano una mano stretta, uno sguardo, una presenza costante. Erano due anime cresciute insieme, incapaci di conoscersi diversamente se non una accanto all’altra. Oggi Cinzia continua quel cammino con la stessa dignità con cui lo hanno percorso insieme, e sta per riaprire, dopo un lungo lavoro di restauro, la storica merceria di famiglia, quasi per ricreare, tra quei muri e quei ricordi, una normalità che amplifichi i dettagli della loro storia. Rosa guarda sua madre e riconosce in lei l’esempio di una verità che non si insegna, ma si assorbe: l'amore vero non finisce quando la vita cambia. Rimane. Si trasforma. Continua ad abitare i gesti quotidiani, i racconti, i luoghi condivisi. In questo primo anniversario c'è spazio anche per una gratitudine profonda verso chi non ha lasciato solo Franco nei giorni più difficili. Il dottor Roldano Foglia, amico prima ancora che medico, gli è rimasto vicino con una sensibilità rara, sostenendolo non soltanto nella malattia, ma anche nel peso emotivo che qualla battaglia portava con sé. E accanto a lui Franco De Santis, presenza discreta e instancabile, che ha saputo accompagnarlo con la forza della fede e dell'amicizia autentica, regalando conforto quando tutto sembrava diventare più difficile. Ma il ricordo più forte resta quello di un padre capace di amare profondamente i suoi figli, Silvio, Enzo, Rosa e Massimo, e i suoi nipoti, ai quali ha donato il tempo più prezioso della sua vita, costruendo ricordi destinati a non sbiadire mai.

Forse è proprio questa la vittoria più grande sull'inevitabilità della morte. Ci sono persone che se ne vanno lasciando soltanto nostalgia. Altre continuano a vivere nelle persone che hanno saputo amare. Franco Corvaro appartiene a queste ultime. Per Rosa, il tempo non ha reciso quel filo invisibile che li unisce. Lo ha reso, se possibile, ancora più forte. Perché certi amori non hanno bisogno della presenza per continuare a esistere. Vivono nei battiti del cuore, nelle lacrime che diventano sorrisi, nei ricordi che, anche se ogni tanto fanno ancora male, insegnano a guardare avanti. Ad un anno dalla sua scomparsa, padre e figlia continuano il loro cammino insieme. Uno su questa terra. L'altro, solo un passo più in alto. Ma con le mani ancora strette, perché non se le sono lasciate mai.



