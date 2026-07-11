ARRIVA IL PRINCIPE E SCOPPIA LA POLEMICA POLITICA





La visita di Emanuele Filiberto di Savoia è diventata terreno di scontro politico ancora prima del suo arrivo. A far discutere non è la presenza dell'esponente di Casa Savoia, ma il carattere istituzionale attribuito all'iniziativa dall'amministrazione comunale. Il programma prevede l'accoglienza domani a Sulmona a Palazzo di Città con l'incontro riservato con il sindaco Luca Tirabassi, seguito dalla cerimonia nell'aula consiliare alla presenza dei consiglieri comunali. Sono inoltre previste visite al Teatro Maria Caniglia, al Museo Ovidio e all'Abbazia di Santo Spirito al Morrone, oltre a una conferenza stampa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. L'organizzazione dell'evento ha però provocato la dura reazione dei consiglieri comunali di opposizione che contestano la scelta di conferire carattere ufficiale alla visita, definendola inappropriata e chiedendo che non vengano coinvolti simboli e rappresentanze istituzionali della Repubblica. Secondo gli esponenti della minoranza, la promozione della città potrebbe avvenire senza trasformare la permanenza di poche ore del principe in una cerimonia istituzionale, ritenuta poco rispettosa della storia civile di Sulmona.