INVESTE E UCCIDE PAPÀ CICLISTA, POI SI SCHIANTA CONTRO UN LAMPIONE



Doveva essere una tranquilla mattinata estiva si è trasformata in una tragedia per un uomo di 41 anni che ha perso la vita dopo essere stato investito mentre percorreva in bicicletta una strada a pochi passi dal lungomare. La vittima, Luciano Fuoco, originario della provincia di Caserta, stava rientrando da un'uscita in bici quando, a San Salvo MArina, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Volkswagen Up condotta da un anziano residente nel Vastese. L'impatto è stato violentissimo: il ciclista è rimasto incastrato sotto il veicolo, che ha terminato la propria corsa contro un lampione. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Il conducente dell'auto è rimasto illeso. La vittima lavorava nello stabilimento Stellantis di Cassino e da anni trascorreva le vacanze estive a San Salvo Marina insieme alla moglie e ai due figli.



foto archivio