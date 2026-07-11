ACCOLTELLA LA MOGLIE, SCAPPA IN AUTO E ABBANDONA LA FIGLIA IN AUTOGRILL





Accoltella la moglie in auto, poi le prende l’auto e scappa in autostrada verso Roma, senza accorgersi che in macchina c’è sua figlia di pochi anni e, quano lo scopre, la lascia in un autogrill. Si aprirà giovedì davanti al collegio del Tribunale di Avezzano il processo nei confronti di un cittadino macedone di 48 anni, chiamato a rispondere di tentato omicidio aggravato, maltrattamenti in famiglia e altri reati legati alla violenta aggressione subita dalla moglie. Secondo la ricostruzione della Procura, l'uomo avrebbe assalito la donna in strada, colpendola ripetutamente con un coltello mentre la figlia della coppia assisteva alla scena. La donna riportò numerose ferite al torace, al fianco, alla schiena e fu trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Avezzano. Dopo l'aggressione, l'uomo si è impossessato dell'auto della moglie, allontanandosi con la figlia ancora a bordo. La bambina venne poi lasciata in un'area di servizio lungo l'autostrada, dove fu rintracciata dai carabinieri, mentre il presunto aggressore fu fermato a Roma.



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