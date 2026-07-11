PALIO DELLE BOTTI, CONTRADA CENTURATI INNALZA LE INSEGNE ROMANE



Cresce l'attesa a Corropoli per la 41ª edizione del Palio delle Botti, in programma dal 24 al 26 luglio, quando il borgo tornerà ad animarsi con cortei storici, rievocazioni, spettacoli e l'immancabile sfida tra le contrade, appuntamento simbolo dell'estate corropolese e della tradizione locale.Tra le realtà protagoniste della manifestazione c'è la Contrada Centurati, che porta con sé una storia profondamente legata all'antica Roma. Il nome della contrada, infatti, richiama i terreni che, secondo la tradizione storica, venivano assegnati ai centurioni e ai veterani dell'esercito romano al termine del servizio militare. Si trattava delle cosiddette centuriazioni, il sistema con cui Roma organizzava e distribuiva i terreni agricoli ai propri soldati, favorendo l'insediamento e lo sviluppo del territorio.La pianura di Corropoli, grazie alla sua posizione favorevole e alla fertilità dei suoi campi, fu interessata da queste assegnazioni fondiarie, lasciando un segno destinato a sopravvivere nei secoli fino a entrare nella toponomastica del paese.

A rappresentare questa eredità è la moneta romana, scelta come simbolo ufficiale della Contrada Centurati. Un emblema che richiama il valore del servizio prestato all'Impero, il riconoscimento riservato ai veterani e il forte legame con le radici storiche del territorio. La moneta diventa così anche simbolo di prosperità, continuità e appartenenza.

In occasione del Palio delle Botti 2026, la Contrada Centurati sfilerà ancora una volta con i suoi colori, giallo e azzurro, portando nelle vie del centro storico l'orgoglio di una comunità che continua a custodire e tramandare una storia millenaria, trasformando il passato in un elemento vivo dell'identità collettiva.