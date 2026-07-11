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FIAMME NELLA NOTTE IN UN ALBERGO SUL LUNGOMARE DI ALBA ADRIATICA, PAURA MA NESSUN FERITO

carabinieri vigili fuoco 2L'odore acre del fumo ha richiamato l'attenzione di residenti e ospiti, facendo scattare l'allarme in un albergo del lungomare di Alba Adriatica. Il principio d'incendio si è sviluppato su un balcone interno della struttura ricettiva, dove erano stati accatastati alcuni sacchi contenenti tovaglie e biancheria d'albergo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, che hanno rapidamente domato le fiamme evitando che il rogo potesse estendersi al resto dell'edificio. In supporto alle operazioni sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile, la polizia locale e un'ambulanza della Croce Verde di Villa Rosa. L'intervento si è concluso senza conseguenze per le persone presenti: tanto lo spavento, ma nessun ferito né casi di intossicazione.