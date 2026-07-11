ARRESTATO SUPERLATITANTE, DEVE SCONTARE 19 ANNI DI CARCERE

Si è conclusa a Ortona la lunga fuga di un uomo di 57 anni, originario della provincia di Catania, ricercato dal 2015 e destinatario di un provvedimento di esecuzione pena. L'arresto è stato eseguito il 10 luglio dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano, con il supporto dei militari dei Nuclei Investigativi di Teramo e Chieti. Il 57enne dovrà scontare una pena residua di 19 anni di reclusione, inflitta per una serie di gravi reati commessi tra il 1990 e il 2010 in diverse zone d'Italia. Tra le contestazioni figurano rapina aggravata, sequestro di persona, porto abusivo di armi e detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Le indagini, coordinate dalla quarta sezione del Nucleo Investigativo di Milano, hanno permesso di ricostruire gli spostamenti del ricercato, che nel corso degli anni si era rifugiato prima in Germania e poi in Spagna. Per sottrarsi alla cattura aveva assunto una falsa identità, utilizzando documenti contraffatti intestati a un cittadino italiano deceduto nel 2020. Determinante si è rivelata la collaborazione tra gli investigatori italiani e il Grupo Localización Fugitivos della Polizia Nazionale di Barcellona. Grazie allo scambio di informazioni e all'emissione di un Mandato di Arresto Europeo da parte della Procura della Repubblica di Bologna, è stato possibile localizzare il latitante durante un suo temporaneo rientro in Italia e procedere all'arresto. Oltre a dover scontare la pena residua, il 57enne dovrà rispondere anche dell'utilizzo e del possesso dei documenti falsificati.