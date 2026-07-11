RESTANO BLOCCATI SUL VECCHIO SENTIERO GEOLOGICO (NON CURATO) SOCCORSI DUE ESCURSIONISTI



Soccorso nel primo pomeriggio di oggi nella Valle dell’Inferno, sul versante teramano del Gran Sasso, dove due escursionisti laziali, di 31 e 46 anni, sono rimasti bloccati lungo il vecchio Sentiero Geologico, un itinerario ormai dismesso che parte da Casale San Nicola, frazione di Isola del Gran Sasso. I due avevano quasi completato il percorso quando si sono trovati davanti a un tratto particolarmente ripido ed esposto. Le condizioni del sentiero, non più sottoposto a manutenzione, hanno reso impossibile proseguire in sicurezza, inducendoli a fermarsi e a chiedere aiuto. L'allarme è stato lanciato attraverso l'app GEORESQ. Il Tecnico della Centrale Operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha immediatamente localizzato i due escursionisti e coordinato le operazioni di soccorso, attivando l'elisoccorso del 118 decollato da Pescara con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l'équipe sanitaria. Raggiunti i due escursionisti, il tecnico li ha messi in sicurezza e li ha accompagnati, attraverso una serie di calate con sistema di carrucole, fino a un punto idoneo per il recupero. Da lì entrambi sono stati issati a bordo dell'elicottero mediante verricello e trasportati in una zona sicura.

L'intervento si è concluso senza conseguenze per i due escursionisti, che non hanno riportato ferite.