IL TORNEO DEL LAGO APRE IL FESTIVAL DEL BOSCAIOLO: VINCE "VIVERE LA MONTAGNA"

È stata la squadra di Vivere la Montagna APS ad aggiudicarsi la prima edizione del Torneo del Lago, l'evento che ha aperto ufficialmente il weekend del Festival del Boscaiolo 2026 a Campotosto. Una giornata all'insegna dello sport, della convivialità e della musica che ha richiamato numerosi partecipanti e spettatori ai campi sportivi comunali. Organizzata da Vivere la Montagna APS, con il supporto del Comune di Campotosto e del Centro Sportivo Italiano, la manifestazione ha visto sfidarsi le squadre in un avvincente torneo di calcio a cinque, caratterizzato da incontri combattuti e da un clima di grande fair play.

Al termine delle gare è stata stilata la classifica finale:

1° posto: Vivere la Montagna APS

2° posto: Campotosto

3° posto: Pro Loco Cesacastina

Dopo la cerimonia di premiazione, la festa è proseguita con il dj set di Marco Carosone, Pierpaolo Micarelli e Andrea Scipioni, accompagnati dalla cantante Surama e dal vocalist Paolo Love. A fare da cornice all'evento anche gli stand gastronomici curati da Vivere la Montagna APS, dall'Arrosticino Abruzzese e dalla Mascionara, oltre all'intrattenimento musicale affidato a Davide Raccis. Il Torneo del Lago ha rappresentato un riuscito antipasto del Festival del Boscaiolo, che è poi entrato nel vivo con le tradizionali prove di abilità dei boscaioli, il Triathlon del Boscaiolo, gli spettacoli folkloristici e le numerose iniziative dedicate alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni della montagna abruzzese.