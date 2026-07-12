VENDE ONLINE UN’ANTICA MONETA ROMANA, MA IL CLIENTE… ERA UN CARABINIERE



Un annuncio pubblicato su una piattaforma di compravendita online ha dato il via a un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale che ha portato un uomo di 46 anni, residente ad Avezzano, a essere iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di ricettazione. L'inchiesta sarebbe partita dopo che un carabinieri, monitorando il web, ha individuato l'offerta di una presunta moneta romana antica. Fingendosi un potenziale acquirente, il militare avrebbe concordato un appuntamento con il venditore per visionare l’oggetto. Una volta verificata la natura della moneta, che è risultata autentica, è scatatta una perquisizione nell'abitazione dell’uomo. Al centro dell'indagine vi è l'origine dei reperti. Secondo l'ipotesi investigativa, il 46enne non sarebbe stato in grado di documentarne la provenienza. La normativa prevede infatti che eventuali ritrovamenti archeologici appartengano allo Stato e debbano essere immediatamente denunciati alle autorità competenti. Da qui l'ipotesi di ricettazione contestata dalla Procura.