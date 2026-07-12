«DAMMI QUARANTA EURO O TI BRUCIO IL NEGOZIO»



«Dammi quaranta euro, o ti brucio tutto». Si è presentato così, nel laboratorio specializzato nella riparazione di attrezzature agricole e da giardinaggio, pretendendo denaro e minacciando un incendio devastante. Al rifiuto del titolare, le minacce si sono fatte più pesanti, condite con frasi intimidatorie, arrivando a minacciare la famiglia del commerciante. È stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentata estorsione un quarantenne, cittadino romeno senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, che nella zona di Porta Nuova a Pescara ha cercato di farsi consegnare denaro dal titolare di un laboratorio di riparazioni. L'allarme, lanciato da un cliente che ha assistito alla scena, ha consentito agli agenti della Squadra Volante di intervenire rapidamente. I poliziotti hanno individuato il sospettato a poca distanza dall'attività e lo hanno bloccato, procedendo al suo arresto.