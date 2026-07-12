FAMIGLIA FUORISTRADA NELL'AUTO RIBALTATA, PADRE FERITO, MADRE E DUE BAMBINI IN CODICE ROSSO



Un improvviso malore del conducente ha causato un incidente stradale nella notte, nel tratto della Statale 80 che attraversa Selva Piana. Un'auto con a bordo un intero nucleo familiare — composto da una coppia e dai loro due figli di 5 e 8 anni — è finita fuori strada, impattando violentemente contro un palo per poi finire la sua corsa ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata. Alla guida del mezzo c'era un 37enne teramano che, in base ai primi rilievi, avrebbe avuto un malore mentre guidava, rendendo il veicolo incontrollabile. Nell'impatto e nel successivo ribaltamento, l'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasferito d'urgenza in codice giallo all'ospedale Mazzini di Teramo. Condizioni inizialmente valutate come più serie per la moglie di 32 anni e i due bambini, trasportati al pronto soccorso dello stesso nosocomio teramano in codice rosso. Fortunatamente, i primi riscontri medici escluderebbero il pericolo di vita per tutti i coinvolti. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul luogo del sinistro sono giunte tre unità del 118 da Giulianova e i Vigili del Fuoco



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