FOTO/ FESTA DEL PELLEGRINO, MIGLIAIA DI FEDELI A SAN GABRIELE. INAUGURATA LA MOSTRA SU LIGABUE, SCIPIONE E ZAVATTINI

Una giornata di intensa spiritualità e partecipazione ha animato ieri, 11 luglio, il Santuario di San Gabriele dell'Addolorata, ai piedi del Gran Sasso, dove migliaia di pellegrini provenienti da diverse regioni italiane si sono ritrovati per il tradizionale appuntamento annuale dedicato al Pellegrino. Fin dalle prime ore del mattino il santuario è stato meta di un continuo afflusso di fedeli, giunti per prendere parte alle celebrazioni religiose e vivere un momento di preghiera e condivisione in uno dei luoghi di culto più frequentati del Centro Italia. Nel pomeriggio, accanto agli appuntamenti religiosi, si è svolto anche un importante momento culturale con l'inaugurazione della mostra-evento "Ligabue, Scipione, Zavattini. Radici", un'esposizione che mette in dialogo le opere e il percorso artistico di tre protagonisti della cultura italiana del Novecento. La rassegna resterà visitabile fino al 20 settembre 2026, offrendo ai pellegrini e ai visitatori un'occasione per affiancare al cammino spirituale anche un percorso dedicato all'arte e alla riflessione culturale. L'iniziativa arricchisce il calendario estivo del Santuario, confermandolo non solo come meta di fede, ma anche come punto di riferimento per eventi di rilievo artistico e culturale.