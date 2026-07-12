CONVITTO DELFICO, APPELLO ALLA COPPA INTERAMNIA E A ENRICO MELOZZI: "UNIAMO LE FORZE PER SALVARE UN SIMBOLO DELLA CITTÀ"

Un invito a trasformare due dei principali eventi dell'estate teramana in un'occasione di mobilitazione per il futuro del Convitto Delfico. È quello lanciato dall'Associazione "Alla scoperta dei tesori nascosti di Teramo" ETS, che chiede agli organizzatori della Coppa Interamnia, al maestro Enrico Melozzi e ai cittadini di sostenere la candidatura del Convitto Nazionale Melchiorre Delfico al censimento FAI "I Luoghi del Cuore". La presidente dell'associazione, Maria Pia Gramenzi, rivolge un appello a quanti in questi giorni stanno contribuendo a portare il nome di Teramo oltre i confini nazionali. Il messaggio è rivolto agli organizzatori della 53ª Coppa Interamnia, ai volontari, alle 120 squadre provenienti da 39 Paesi e ai tantissimi giovani atleti italiani e stranieri, invitati a dedicare pochi minuti al voto e a coinvolgere compagni, famiglie e accompagnatori. L'invito è esteso anche ai cittadini stranieri, che possono partecipare alla raccolta delle preferenze. Analoga richiesta è stata indirizzata al maestro Enrico Melozzi e all'organizzazione della Notte dei Serpenti, impegnati in questi giorni nelle prove diffuse sul territorio. Secondo l'associazione, sarebbe un segnale significativo se anche questo importante progetto culturale diventasse ambasciatore della campagna a favore del Delfico. Nel comunicato si ricorda come il Convitto Nazionale Melchiorre Delfico, posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria nell'ottobre 2024 per motivi di sicurezza, rappresenti molto più di un edificio scolastico: è un luogo simbolo della memoria cittadina, dell'identità teramana e del centro storico. Per questo, sottolinea l'associazione, la sua rinascita riguarda l'intera comunità. L'appello si conclude con l'invito a sostenere la raccolta di voti promossa dal FAI, ricordando che la partecipazione è gratuita e aperta a tutti, maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri. «Salvare il Delfico – evidenzia l'associazione – significa salvare una parte della storia, dell'identità e del futuro della nostra città. Ogni voto può fare davvero la differenza».