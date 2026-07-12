A14, NUOVE CHIUSURE NOTTURNE IN ABRUZZO: DISAGI PER AUTOMOBILISTI E TRAFFICO SULLA VIABILITÀ ORDINARIA

Proseguono i disagi sulla A14 in Abruzzo. Dopo la pausa dei cantieri estivi, Autostrade per l'Italia ha programmato nuove chiusure notturne per consentire interventi di manutenzione delle gallerie, riqualificazione delle barriere di sicurezza e ripristino della pavimentazione. Dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì sarà chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto tra Atri Pineto e Pescara Nord-Città Sant'Angelo. Nelle notti tra martedì e giovedì, sempre nella fascia oraria 22-6, le chiusure interesseranno invece il tratto compreso tra Pescara Ovest-Chieti e Pescara Sud-Francavilla. Durante le interruzioni saranno predisposti percorsi alternativi lungo la statale 16 e il raccordo autostradale Chieti-Pescara. Le deviazioni comporteranno inevitabilmente un aumento del traffico sulla viabilità ordinaria, con il passaggio di mezzi pesanti nei centri abitati e possibili ripercussioni sulla circolazione, soprattutto in un periodo di intenso afflusso turistico.