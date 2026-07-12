CALDO AFRICANO IN ARRIVO: IN ABRUZZO PICCHI FINO A 40 GRADI E ALTO RISCHIO AFA

L'Abruzzo si prepara ad affrontare una delle settimane più calde dell'estate, con temperature ben oltre le medie stagionali, afa intensa e notti tropicali. Secondo Giovanni De Palma, tecnico meteorologo e fondatore di AbruzzoMeteo, tra martedì e venerdì le aree interne della regione, in particolare l'Aquilano, la Valle Peligna, la Val Pescara e la Val di Sangro, potranno raggiungere e localmente superare i 38-40 gradi. Sulla costa le massime si fermeranno tra i 33 e i 36 gradi, ma l'elevata umidità renderà il caldo ancora più difficile da sopportare. L'ondata è legata all'espansione dell'anticiclone nord-africano, che porterà anche polveri sahariane in quota, con cieli spesso velati e temperature notturne superiori ai 20 gradi. Non è escluso il ritorno del bollino rosso per la città di Pescara. Le temperature previste saranno superiori di 7-9 gradi rispetto alle medie climatiche del periodo. Per il momento non si registra una situazione di siccità grazie alle abbondanti precipitazioni primaverili, ma il caldo persistente aumenterà il rischio di incendi e, in caso di successivo ingresso di aria più fresca, potrebbe favorire la formazione di temporali intensi accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Secondo le attuali tendenze, la fase più intensa dovrebbe protrarsi per gran parte della settimana, mentre un possibile calo delle temperature potrebbe arrivare verso la fine della settimana con l'ingresso di correnti atlantiche.