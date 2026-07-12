ROSSO DI SERA, AREA RECINTATA DOPO L'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE

Primo intervento sullo chalet abbandonato "Rosso di Sera" di Giulianova dopo l'ordinanza firmata dal sindaco Jwan Costantini. L'area è stata infatti recintata con un nastro per impedire l'accesso, dando così seguito al provvedimento che dispone la messa in sicurezza del manufatto e avvia l'iter verso la demolizione. L'ordinanza concede a Invimit, proprietaria dell'immobile, 15 giorni di tempo per mettere in sicurezza l'area o procedere alla demolizione, oltre a delimitare il perimetro con una fascia di sicurezza di almeno tre metri e installare adeguata segnaletica di pericolo e divieto di accesso. Il provvedimento è stato notificato anche alla Prefettura, all'Agenzia del Demanio e all'Ufficio circondariale marittimo. In caso di mancato adempimento, il Comune potrà intervenire in via sostitutiva con l'esecuzione dei lavori a spese della proprietà, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria.