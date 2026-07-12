ATRI, SARA' PRESENTATO IL PROGETTO PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLA CATTEDRALE

Giovedì 16 luglio, alle ore 18, il Teatro Comunale di Atri ospiterà la presentazione del progetto esecutivo della nuova illuminazione architettonica della cattedrale, promosso e interamente finanziato dall'associazione culturale "Gli Acquaviva". Il progetto, realizzato da Enel Sole, prevede un moderno impianto con proiettori a Led ad alta efficienza energetica e un sistema di gestione digitale che consentirà di programmare scenari luminosi differenziati per valorizzare le facciate del principale monumento cittadino. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine di settembre. Al termine dell'intervento, la gestione dell'impianto sarà affidata al Comune di Atri, che provvederà ai consumi energetici e alla manutenzione. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione della cattedrale, dove sono in corso anche i restauri degli affreschi rinascimentali di Andrea De Litio. Alla presentazione parteciperanno il sindaco Piergiorgio Ferretti, il presidente dell'associazione "Gli Acquaviva" Luciano Brandimarte, i progettisti di Enel Sole, il vescovo Lorenzo Leuzzi e il soprintendente Massimo Sericola.