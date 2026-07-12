FOTO/ FORCELLA AL BUIO DA QUINDICI GIORNI, DI BERARDINO: «SITUAZIONE INACCETTABILE, SI INTERVENGA SUBITO»

Da oltre due settimane l'illuminazione pubblica di Forcella è fuori uso e cresce la protesta dei residenti. A denunciare la situazione è il consigliere comunale Alessandro Di Berardino, che punta il dito contro il mancato intervento nonostante, sostiene, Comune di Teramo ed Enel siano stati informati del guasto. Secondo il consigliere, il blackout dell'impianto di illuminazione sta creando notevoli disagi e, soprattutto, problemi di sicurezza per chi è costretto a muoversi nelle ore serali. L'episodio che ha fatto esplodere le polemiche si è verificato ieri sera, in occasione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Forcella per il tesseramento dei soci. Lungo la strada che conduce alla sede dell'associazione l'illuminazione era completamente assente, costringendo i partecipanti a raggiungere il luogo dell'iniziativa al buio. «Non è accettabile che, dopo quindici giorni, il problema non sia stato ancora risolto – afferma Di Berardino –. La totale assenza di luce mette a rischio l'incolumità delle persone, in particolare degli anziani che hanno partecipato all'evento. È necessario un intervento immediato per ripristinare l'illuminazione e garantire condizioni di sicurezza ai cittadini». Il consigliere chiede quindi che il guasto venga risolto nel più breve tempo possibile, evitando che una situazione di disagio si trasformi in un potenziale pericolo per residenti e frequentatori della frazione.