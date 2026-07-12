TERAMANO MINACCIA CON UN COLTELLO L'AUTISTA DI UN BUS A NAPOLI: «PARTI O TI AMMAZZO», IL CONDUCENTE SI SENTE MALE E SVIENE

Attimi di paura a Napoli, dove un uomo originario di Atri ha seminato il panico a bordo di un autobus di linea Air Campania, minacciando l'autista con un coltello e costringendo all'interruzione del servizio per circa due ore. L'episodio si è verificato in via Cesare Rosaroll, nei pressi di piazza San Francesco. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, il trentenne è salito sul mezzo, in servizio sulla tratta Teverola-Napoli, pretendendo senza alcun apparente motivo l'immediata partenza dell'autobus. Impugnando un coltello, avrebbe rivolto pesanti minacce al conducente, intimandogli: «Parti o ti ammazzo». L'autista, pur mantenendo la lucidità necessaria per allertare le forze dell'ordine, è stato colto da un lieve malore a causa dello shock ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha assistito direttamente sul posto. Nel frattempo l'aggressore si è allontanato, ma è stato successivamente rintracciato dai carabinieri intervenuti in pochi minuti. Al termine degli accertamenti, il trentenne, che risulta residente ad Atri, è stato denunciato con le accuse di minaccia a incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio. Sull'accaduto è intervenuto anche l'amministratore unico di Air Campania, Anthony Acconcia, che ha espresso solidarietà al dipendente aggredito e ha ringraziato le forze dell'ordine per il rapido intervento. «Siamo sconcertati – ha dichiarato –. Ho contattato personalmente l'autista per sincerarmi delle sue condizioni e manifestargli la vicinanza mia e dell'azienda. Ringrazio i carabinieri per la tempestività con cui sono intervenuti. È evidente, però, che le misure adottate finora non sono sufficienti: servono interventi più incisivi, un rafforzamento concreto della sicurezza sui mezzi pubblici e un impegno deciso delle istituzioni per fermare questa escalation di violenza».





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