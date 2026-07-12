INFERMIERA ABRUZZESE RAPPRESENTERÀ L'ITALIA IN UN CONCORSO DI BELLEZZA INTERNAZIONALE







L'Abruzzo sarà protagonista sulla scena internazionale della bellezza grazie a Morena Teti. La 28enne originaria di Lanciano, oggi residente a Pescara, è stata scelta per rappresentare l'Italia alla finale mondiale di Miss Supranational 2026, che si svolgerà nei prossimi giorni in Polonia. Per la giovane abruzzese sarà un'esperienza speciale, che la vedrà lasciare temporaneamente il camice da infermiera per indossare la fascia tricolore in uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi a livello internazionale. Morena lavora nel dipartimento di Ematologia Sud dell'ospedale di Pescara, dove assiste quotidianamente pazienti adulti e bambini affetti da patologie ematologiche e sottoposti a trapianto. Un'attività professionale che richiede competenza, sensibilità e dedizione, qualità che l'hanno accompagnata anche nel percorso che l'ha condotta al titolo nazionale. La corona di Miss Supranational Italy 2026 è arrivata nei giorni scorsi al termine dell'Election Day ospitato negli studi televisivi del gruppo Netweek a Roma. Un risultato che le ha aperto le porte della finale mondiale, nella quale porterà i colori dell'Italia.