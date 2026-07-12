ASP 1 / MARTEDÌ IL PROBLEMA IN CONFERENZA CAPIGRUPPO ALLA REGIONE





Martedì prossimo, dietro formale richiesta del Consigliere Regionale Dino Pepe, la Conferenza dei Capigruppo della Regione Abruzzo si riunirà in un'audizione importante per affrontare la delicata e complessa gestione dell'ASP 1 di Teramo. Al tavolo della discussione sono stati convocati il Commissario dell’ASP di Teramo, Roberto Canzio, i Sindaci di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto, e le sigle sindacali. L'incontro, alla presenza dell'Assessore competente Roberto Santangelo, rappresenterà un momento chiave per tracciare un quadro completo e trasparente della difficile situazione economico-gestionale in cui versa l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con l'obiettivo prioritario di affrontare e risolvere la vicenda dei 250 lavoratori e la regolarità delle loro retribuzioni.

​"Dopo aver portato già per due volte la complessa vicenda dell'ASP all'attenzione del Consiglio Regionale – dichiara in una nota il Consigliere Dino Pepe – ho ritenuto fondamentale sollecitare questa audizione per puntare ulteriormente i riflettori su una crisi che non può più essere rimandata. La sede competente per trovare una risposta definitiva è proprio la Regione Abruzzo: è qui che dobbiamo individuare le soluzioni concrete per garantire la continuità dei servizi e, soprattutto, la dignità e il futuro dei 250 lavoratori e dei 350 ospiti, che da troppo tempo vivono in una condizione di inaccettabile incertezza."

​L'audizione di martedì punta quindi a superare lo stallo e a definire un percorso d'uscita istituzionale per quella che è ormai diventata un'annosa vicenda per il territorio teramano.